Ende, aus: Der Echo wird abgeschafft

Den „Echo“ wird es nicht mehr geben. Das hat der Vorstand des Verbandes der Musikindustrie beschlossen. Der Verand reagierte damit auf die Kontroverse um die Preisvergabe an das als antisemitisch kritisierte Rap-Album „Jung, brutal, gutaussehend 3“.

Weiterlesen Echo: Jetzt soll es Kollegah und Farid Bang auch auf Facebook an den Kragen gehen CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu Hate-Speech auch künftig auf Rap-Texte anwenden.

Der Bundesverband Musikindustrie (BMVI) schrieb in einer Mitteilung, der Echo sei „viele Jahre ein großartiger Preis und zugleich zentrales Branchenevent mit vielen bewegenden Momenten und herausragenden Künstlerinnen und Künstlern gewesen. Auch steht für den Vorstand außer Frage, dass Deutschland als drittgrößter Musikmarkt der Welt zur genre- und generationsübergreifenden Auszeichnung von Künstlerinnen und Künstlern weiterhin Musikpreise mit Leuchtturm-Charakter braucht. Man wolle jedoch keinesfalls, dass dieser Musikpreis als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen wird. Das um den diesjährigen ECHO herum Geschehene, wofür der Vorstand sich entschuldigt habe, könne zwar nicht mehr rückgängig gemacht werden, man werde aber dafür sorgen, dass sich ein solcher Fehler in Zukunft nicht wiederhole.“

Weiterlesen Echo-Nachtreten: Kollegah verhöhnt Campino als „Zitteraal“ und „Flattermann“ Dass Kollegah nichts zu billig ist, beweist er mit seinen Instagram-Storys. Darin bezeichnete er Toten-Hosen-Sänger Campino als „Zitteraal“ und „Flattermann“.

Gleichzeitig ist von einem „Neuanfang“ die Rede. In der Stellungnahme heißt es, dass der Musikpreis noch eine Chance habe: „Für die Konkretisierung der Änderungen wird sich der Vorstand die erforderliche Zeit nehmen. Mit dem erklärten Ziel, den neuen Preis im Sinne aller Künstler sowie der gesamten Branche zu gestalten, soll es im Juni einen Workshop geben, um möglichst viele Ideen und Erwartungen aus der Branche beim Prozess der Neugestaltung einzubeziehen. Gleichzeitig ist der BVMI bereits an Institutionen herangetreten, um die gesellschaftlich notwendige Debatte über die Kunstfreiheit und ihre Grenzen mitzugestalten.“

Etliche Stars gaben ihre Echos zurück

Der Echo-Skandal begann damit, dass die Rapper Kollegah und Farid Bang, die in der Stellungnahme indirekt kritisiert werden („Man wolle jedoch keinesfalls, dass dieser Musikpreis als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen wird“), für ihr Album „Brutal, jung, gutaussehend 3“ überhaupt nominiert wurden. Mit Zeilen wie „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ standen die beiden in der Kritik. Manche Rezensenten, wie Linus Volkmann für „Musikexpress“, ertrugen den Event nur mit viel bitterem Humor.

Weiterlesen Echo: Moritz Bleibtreu verteidigt Kollegah und Farid Bang „Ich glaube an die künstlerische Freiheit“ – Schauspieler Moritz Bleibtreu verteidigt die Echo-Preisvergabe an Kollegah und Farid Bang

Als einziger Gast bei der Preisverleihung traute sich Campino, die Musiker für ihre Texte zu kritisieren – und wurde kurz darauf von Kollegah auf der Bühne verspottet. Gegen Ende der Verleihung präsentierten die Battle-Rapper auf der Bühne auch noch ihren Song.

In den Tagen nach der Veranstaltung gaben etliche Stars ihre Echos zurück, darunter Klaus Voormann, Daniel Barenboim und Marius Müller-Westernhagen.

Neuanfang auch bei „Echo Klassik“ und „Echo Jazz“

Die Marke Echo sei so stark beschädigt worden, heißt es weiter in der Mitteilung am Mittwoch, dass man nun einen vollständigen Neuanfang wolle, auch bei „Echo Klassik“ und „Echo Jazz“.

Der Vorstand werde die drei Preise in eine eigene Struktur überführen, die bisher involvierten Gremien würden ihre Tätigkeit einstellen. Die Kriterien der Nominierung und Preisvergabe würden dabei vollständig verändert – beim neuen Musikpreis solle ab jetzt auch für den Pop-Bereich die Jury stärker in den Vordergrund rücken.

Echo auf Twitter:

Neuanfang für den deutschen Musikpreis: Den „ECHO“ wird es nicht mehr geben. Das hat der Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie gestern in einer außerordentlichen Sitzung in Berlin beschlossen.

Weitere Informationen hier: https://t.co/qlrLkevDA7 — ECHO (@ECHO_Musikpreis) April 25, 2018