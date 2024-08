Olympia: Strand-Show der Red Hot Chili Peppers im Video

Die Abschlussfeier der Olympischen Spiele wartete mit allerlei pompösen Acts auf. Auch die Red Hot Chili Peppers waren dabei.

Olympia 2028: Es geht nach L. A.!

Die US-amerikanische Rockband spielte ihren Song „Can’t Stop“ (2002). Damit waren sie Teil der Übergabe der Olympischen Fackel. Nachdem die Sommerspiele dieses Jahr in Paris veranstaltet wurden, hält 2028 Los Angeles das Sportspektakel ab. Die Red Hot Chili Peppers traten also als Vertreter ihrer Heimatstadt als Botschafter der kommenden Spiele auf und lenkten so den Blick in die Zukunft.

So waren RHCP live:

Umfangreiche US-Übergabe

Die Funk-Rocker um Sänger Anthony Kiedis waren nicht die einzigen, die die Stadt an der Westküste der USA als Repräsentanten auserwählt hatte. Vor den Red Hot Chili Peppers sang zunächst die ebenfalls kalifornische Künstlerin H.E.R. die Nationalhymne „The Star-Spangled Banner“ in Paris. Danach seilte sich Hollywood-Action-Star Tom Cruise seiner Film-Reihe „Mission Impossible“ ähnlich ins Stade de France ab, um die Olympische Fahne mitzunehmen. Auf einem Motorrad transportierte er sie aus dem Stadion – Filmsequenzen zeigten den Schauspieler und die Fahne dann auf den Straßen von Los Angeles.

Red Hot Chili Peppers spielten am Strand

Darauf folgte der Auftritt der Red Hot Chili Peppers als Live-Übertragung aus Venice Beach. Die Band spielte vor großen Lettern, die mit einer französischen sowie der US-Fahne verziert „LA28“ ankündigten, und lieferte vor einer jubelnden Menge ihre gewohnte Performance.

Auf der am Strand aufgebauten Olympia-Bühne spielten außerdem noch Künstler:innen wie Billie Eilish, Snoop Dogg und Dr. Dre. Vor dem Übergabe-Teil der Veranstaltung hatte der Fokus noch auf den Feierlichkeiten in Paris gelegen. So spielte vor den US-Acts unter anderem die französische Band Phoenix.