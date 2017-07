Red Hot Chili Peppers: Spricht da wer vom Aufhören?

In einem Interview deutete Chad Smith, Drummer der Red Hot Chili Peppers, an, dass die Band vielleicht aufhört – zumindest mit dem extensiven Touren. Im Gespräch mit Eddie Trunk von Sirius XM sagte der 55-Jährige, dass das Live-Geschäft für ihn und die zwei anderen RHCP-Mittfünfziger, Sänger Anthony Kiedis und Bassist Flea, doch recht anstrengend sei. Mit 39 Jahren ist Josh Klinghoffer an der Gitarre quasi das Nesthäkchen.