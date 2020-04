Reeperbahn Festival 2020 soll stattfinden

Der US-Schauspieler, der unter anderem für Woody Allen und Francis Ford Coppola vor der Kamera stand, ist im Alter von 80 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben.

Schauspieler Allen Garfield ist an den Folgen einer COVID-19 Infektion gestorben. Er wurde 80 Jahre alt. Garfield wirkte im Laufe seiner Karriere in etlichen Filmen und Serien mit – zumeist in der Rolle eines Außenseiters oder Bösewichts. Ab den 1970er Jahren arbeitete er mit einer Reihe namenhafter Regisseure zusammen. So trat er unter anderem in Woody Allens Slapstick-Komödie „Bananas“ (1791) auf und spielte in Francis Ford Coppolas „Der Dialog“ (1974) und „The Cotton Club“ (1984) mit. Für Wim Wenders stand er später auch in „Der Stand der Dinge“ (1982) und „Bis ans Ende der Welt“ (1991) vor der Kamera. Bekannt wurde er vor allem auch…