Reggae- und Dub-Pionier Lee „Scratch“ Perry ist tot

Lee „Scratch” Perry ist tot. Der Reggae- und Dub-Sänger und Studioproduzent verstarb am Sonntag (29. August) im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus auf Jamaika. Die Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.

Kondoliert hat bereits der Premierminister Jamaikas, Andrew Holness:

My deep condolences to the family, friends, and fans of legendary record producer and singer, Rainford Hugh Perry OD, affectionately known as „Lee Scratch“ Perry. pic.twitter.com/Eec2MEd6yC

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 29, 2021