Iran-Analyse: Regime Change ist nie schmerzlos

Das amerikanische Konzept des „Regime Change“ – der Begriff fand erst Ende des 20. Jahrhunderts Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch – wurde tatsächlich im Iran geboren. 1951, zu Beginn des Kalten Krieges, wurde Mohammad Mosaddegh, ein Intellektueller und glühender Antiimperialist, Premierminister und machte sich sofort daran, die iranische Ölindustrie zu verstaatlichen. Harry Truman, auf dem Weg aus dem Weißen Haus, zeigte sich unbeeindruckt von britischen Versuchen, ihn zur Absetzung eines demokratisch gewählten ausländischen Staatschefs zu bewegen; Dwight Eisenhower hatte solche Skrupel nicht. Seine nagelneu gegründete CIA – unter der Führung von Allen Dulles, dem Bruder von Außenminister John Foster Dulles – inszenierte, was der Welt wie ein Volksaufstand aussah, stürzte Mosaddegh 1953 und restaurierte die Herrschaft von Mohammad Reza Pahlavi, dem Schah von Iran.

Die Illusion des kostenlosen Regime Change

Immerhin wurde Mosaddegh das Leben gelassen. (Er verbrachte den Rest davon unter Hausarrest.) Amerikas spätere Zielpersonen hatten meist weniger Glück. Unter Eisenhower und seinen Nachfolgern hatte die CIA eine Reihe nationalistischer Führungspersönlichkeiten im Visier – Guatemalas Jacobo Árbenz Guzmán (ins Exil getrieben), die Dominikanische Republik’s Rafael Trujillo (mit US-Unterstützung ermordet), Kongos Patrice Lumumba (ebenso), Chiles Salvador Allende (scheinbarer Suizid). Das ist bei Weitem keine vollständige Liste. Verdeckte Operationen schienen, für einen langen Moment im amerikanischen Jahrhundert, die perfekte, kostenlose Methode, die Welt nach dem eigenen Willen zu formen. Ein Präsident nickte, ein feindseliger Anführer verschwand, und die Amerikaner, die von Nachrichten aus fernen Ländern nur vage Kenntnis hatten, genossen weiter den Wohlstand der Friedenszeit.

Dieser Moment hielt nicht an. Was als weitere verdeckte Operation gegen Ho Chi Minh in Vietnam begann, vertiefte sich im Laufe der Zeit zum schmerzhaftesten militärischen Debakel der amerikanischen Geschichte. Als dieser Krieg offiziell endete, hatte ein Kongressausschuss bereits seine Untersuchung der geheimen Abenteuer der CIA aufgenommen – allesamt mit unbeabsichtigten Folgen verbunden, die unweigerlich zu Leid und Instabilität führten. (Dies war kurz vor der schockierenden Machtübernahme im Iran durch radikale Islamisten, deren erster Akt nach drei Jahrzehnten brutal repressiver Herrschaft durch den Schah und seine Geheimpolizei darin bestand, 66 amerikanische Geiseln als Vergeltung zu nehmen.) Die Illusion des kostenlosen Regime Change verflüchtigte sich wie eine Wolke Agent Orange.

Krieg mit und ohne Kongress

Dreimal im frühen 21. Jahrhundert – zweimal im Irak und einmal in Afghanistan – zog die Vereinigten Staaten mit dem Ziel in den Krieg, ein ausländisches Regime zu beseitigen (oder zumindest zu entwaffnen). Doch im Vorfeld dieser Kriege machten die beiden Präsidenten, die die Sache vorantrieben – beide auf den Namen Bush hörend –, der Öffentlichkeit gegenüber anhaltend ihre Argumente geltend und sicherten sich die Zustimmung des Kongresses. Man kann darüber streiten, ob das gute oder schlechte Entscheidungen waren (der zweite Irakkrieg qualifiziert sich ziemlich eindeutig als Letzteres), aber der Punkt ist: Niemand tat so, als würden diese Kriege schmerzlos sein. Die Cowboy-Ära des Diktatorenstürzens ohne „Boots on the Ground“ – wie es damals hieß – galt als vorbei.

Und dennoch veränderte neue Technologie einmal mehr die Art und Weise, wie Amerika Krieg führte – lasergesteuerte Raketen und Präzisionsdrohnen, Satellitenbilder so detailliert, dass man einen Lieferfahrer von der anderen Seite der Welt verfolgen konnte. Kaum jemand in der Öffentlichkeit machte sich offener Sorgen darüber als der verstorbene John McCain, der letzte der amerikanischen Staatsmänner, der befürchtete, Amerika werde versucht sein, eine neue Reihe geheimer Kriege zu beginnen, die größtenteils aus abgelegenen CIA-Bunkern heraus geführt würden. „Seit wann soll der Geheimdienst eine Art Drohnen-Luftwaffe sein, die herumfliegt und Menschen tötet?“, fragte er 2013. McCain glaubte, dass unsere Führungskräfte stärker zur Rechenschaft gezogen würden, wenn das Militär diese neuen Geräte kontrollierte.

Schmerzlos wie ein gefälschter Putsch

Er war zu optimistisch. Dreizehn Jahre später hatte Donald Trump keinerlei Vorbehalte, uns ohne Zustimmung des Kongresses oder der Wähler in einen vollumfänglichen Krieg zu führen – vor allem deshalb, weil all diese verführerische Technologie, nun in den Händen des Militärs, es so schmerzlos erscheinen ließ wie einen gefälschten Putsch. Das soll nicht heißen, dass es keine Opfer gegeben hätte: Während ich dies schreibe, sind mehrere amerikanische Soldaten auf tragische Weise gestorben (auf eine Art und Weise, die völlig vermeidbar erscheint), und die Zahl der zivilen Opfer im Iran steigt rasant. Doch niemand denkt an eine Besatzung à la Irak, und die Amerikaner wachen morgens mit ihrem Kaffee auf und finden kaum etwas verändert – abgesehen von leichten Schwankungen an der Börse und beim Benzinpreis.

Krieg als Videospiel

Wie schon bei ihren Aufwärmübungen in Venezuela und Nigeria sprechen Trump und seine Mitstreiter über den Krieg im Iran so, wie sie wollen, dass wir ihn wahrnehmen – als eine Art Videospiel mit Mobs und Endbossen statt echten Menschen. Wie Pete Hegseth, unser schlank gekleideter Avatar eines Verteidigungsministers, es formulierte: „Amerika gewinnt entschieden, verheerend und ohne Gnade.“ Dieses pubertäre Prahlen mit Grausamkeit – die Art von Aussage, die man in einem Discord-Chat während einer hitzigen Runde „Overwatch“ erwarten würde – hätte McCain den Kopf zum Platzen gebracht.

Und so stehen wir hier, mehr als 70 Jahre nachdem die CIA Mosaddegh vertrieb, stürzen wieder eine iranische Regierung und töten diesmal ihre Führung – hauptsächlich, weil wir es können. Unsere Methoden des Regime Change sind spektakulärer und verheerender, aber die grundlegende Prämisse ist heute exakt dieselbe wie während des gesamten Kalten Krieges: Warum die Welt nicht so gestalten, wie man sie sich wünscht, solange es keinen offensichtlichen Preis gibt?

Von Anfang an wirkte Trumps Begründung für den plötzlichen Kriegseintritt fast wie eine Fokusgruppen-Übung – immer neue Ideen hinwerfen, bis etwas hängenbleibt. Zunächst rahmte die Regierung den Regime Change als moralisches Gebot, da das iranische Regime dabei war, Tausende von Demonstranten zu massakrieren. Eine schwer zu widerlegende Prämisse; Ayatollah Ali Khameneis Unterdrückung von Dissens war böse, und niemand außerhalb des Geltungsbereichs der Scharia fand, er hätte ein weit besseres Schicksal verdient als das, das ihn ereilte. Und doch fehlte diesem Argument wie allen Plädoyers für humanitäre Intervention die moralische Konsequenz. Warum Iran und nicht, sagen wir, Sudan? Warum waren die Leben iranischer Demonstranten so viel mehr wert als die palästinensischer Kinder?

Dubiose Kriegsgründe

Dass diese Fragen ernsthaft beantwortet werden mussten, war allerdings nicht nötig – denn bevor wir überhaupt darüber nachdenken konnten, hatte Trump schon die nächste, höchst fragwürdige Begründung parat: unmittelbare Bedrohung. Die Idee war, dass Iran kurz davor stand, eine Atomwaffe zu besitzen, und ballistische Raketen enthüllen wollte, die unsere Küsten erreichen könnten. Das wäre womöglich Trumps stärkstes Argument gewesen – eine wirklich unmittelbare Gefahr ist vielleicht die einzige rechtlich und moralisch haltbare Rechtfertigung für einen Präventivkrieg –, wäre da nicht die Tatsache, dass wir diesen Weg alle schon gegangen sind, und man schlicht keinen einzigen Experten finden konnte, der bestätigte, dass Iran auch nur annähernd nah daran sei, Alaska zu bedrohen. Die eigene Defense Intelligence Agency des Pentagons schätzte vergangenes Jahr, dass es ein Jahrzehnt dauern würde, bis eine iranische Rakete uns gefährden könnte.

Und dann schließlich erklärte Marco Rubio, Außenminister und gefühlt noch zwölf andere Titel, den Kongressführern, Israel werde Iran ohnehin angreifen, weshalb Trump entschieden habe, wir könnten genauso gut mitfahren. Das löste sofort parteiübergreifende Proteststürme aus, da es den Eindruck erweckte, Trump sei schlicht Louises zu Bibi Netanyahus Thelma, und Amerika kontrolliere seine eigene Außenpolitik nicht mehr. Es dauerte Rubio etwa zehn Minuten, bis er verzweifelt begann, zurückzurudern – und er hat nicht aufgehört.

Die Wahrheit ist, wie bei allem rund um Trumps Präsidentschaft, wahrscheinlich persönlicher Natur als politisch getrieben. Trump hat mittlerweile mehrfach erwähnt, dass der Ayatollah geplant hatte, ihn zu ermorden. („Ich hab ihn erwischt, bevor er mich erwischen konnte.“) In außenpolitischen Fragen scheint er niemandem so sehr zu vertrauen wie seinem Schwiegersohn Jared Kushner und seinem engen Freund Steve Witkoff, die beide tiefe Geschäftsverbindungen zu Irans regionalen Rivalen und enge Beziehungen nach Israel haben. Am Ende macht Trump alles in seinem eigenen Interesse, und die einzige Doktrin dahinter ist, welchen Bullshit man auch immer im Nachhinein zusammenreimt.

Physik statt Biologie

Unsere Vergangenheit zeigt uns jedoch, dass Interventionismus eher Physik als Biologie ist; man entfernt keine Krebszelle, sondern setzt eine Kette unvorhersehbarer Reaktionen in Gang. Die Invasion des Irak, selbst eine Reaktion auf die Terroranschläge von 2001, führte zu einer innenpolitischen Krise, die dazu führte, dass Entscheidungsträger eine Wirtschaftsblase ignorierten, was wiederum zu einem Börsencrash und der Wahl des ersten schwarzen Präsidenten führte, was die reaktionäre Bewegung befeuerte, die uns letztendlich Trump bescherte. In der Parallelwelt, in der George W. Bush zurückgesteckt hätte, bekommt Präsident McCain gerade sein Denkmal.

Trumps Krieg mag den Liberalismus im Iran und in der Region noch beschleunigen – aber es ist genauso möglich, ja wahrscheinlicher, dass ein noch hardlineres Regime aus der Asche aufsteigt. Im Inland schürt dieses Bild von Trump als Israels Vollstrecker bereits den Antisemitismus auf der extremen Rechten, was zweifellos von pro-palästinensischen Demokraten aufgegriffen werden wird; die reale Möglichkeit dunkler Tage für amerikanische Juden steht im Raum. Und man muss sich fragen, welche Wirkung all das in Moskau und Peking hat, wo Machthaber Trumps Signale aufnehmen, was in dieser post-geordneten Welt nun erlaubt ist. Werden die Chinesen auf Taiwan vorgehen, während Amerikas Koalition gespalten und seine Streitkräfte erschöpft sind? Denkt Wladimir Putin plötzlich über die Ukraine hinaus, in Richtung der Grenzen Polens oder Finnlands?

Die Kosten des Regime Change werden noch eine Weile nicht klar sein. Dass es immer Kosten gibt – immer unvorhergesehene – ist die unausweichliche Wahrheit des vergangenen Jahrhunderts.