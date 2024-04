Michael Verhoeven war bekannt durch Filme wie „Gefundenes Fressen“, „Die weiße Rose“ oder „Das schreckliche Mädchen“ sowie seine langjährige Ehe mit Senta Berger, mit welcher er 57 Jahre lang verheiratet war. Der deutsche Schauspieler und Regisseur ist nun am Montag (22. April) im Alter von 85 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, wie seine Familie am Freitag, den 26. April bekannt gab.

Vielfach prämierter Regisseur

Verhoeven setzte sich in seinem Werk intensiv mit dem Nationalsozialismus auseinander, wofür er neben zahlreichen Filmpreisen auch mit dem Bundesverdienstkreuz und Auszeichnungen mehrerer jüdischer und israelischer Institutionen geehrt wurde. In seinem Film „Die weiße Rose“ aus dem Jahr 1982 beschäftige sich der Regisseur mit dem Widerstand von Sophie Scholl und ihren Gleichgesinnten. Seine Satire „Das schreckliche Mädchen“ wurde für einen Golden Globe und einen Oscar nominiert. Mit seiner Frau, der deutschen Schauspielerin Senta Berger, realisierte der Filmemacher 1989 die TV-Serie „Die schnelle Gerdi“, die 2004 für eine zweite Staffel erneuert wurde. Sein letztes Film-Projekt „Willkommen bei den Hartmanns“ setzte Verhoeven 2016 gemeinsam mit seinem Sohn Simon Verhoeven um, der für Regie und Drehbuch verantwortlich war.

Mehr zu Michael Verhoeven

Obwohl Verhoeven als Sohn der Schauspielerin Doris Kiesow und des Regisseurs und Schauspielers Paul Verhoeven geboren wurde, entschied er sich zunächst für ein Medizinstudium und arbeitete in den 1950er und 60er Jahren als Arzt, ehe er seine Karriere als Filmregisseur begann. Erste Erfahrungen als Schauspieler sammelte er in kleinen Theaterstücken sowie in Filmen wie „Das fliegende Klassenzimmer“ oder „Der Pauker“.

Der Regisseur hinterlässt seine Ehefrau sowie seine zwei Söhne, Simon Vincent und Luca Paul Verhoeven.