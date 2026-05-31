Vanilla Ice verteidigt Gig bei Trumps Konzert: „Ich wähle nicht mal“

Vanilla Ice hat seine Entscheidung verteidigt, bei Donald Trumps bevorstehendem Freedom-250-Konzert aufzutreten – und erklärte, er würde bei Gelegenheit auch für den russischen Präsidenten Wladimir Putin spielen.

„Ich bin hier, um mit Amerika zu feiern, Mann“, sagte der Rapper in einem Interview mit TMZ, das am Freitag veröffentlicht wurde. „Musik ist dazu da, Menschen zusammenzubringen, und das ist alles, was wir hier tun. Wir repräsentieren die 90er. Ich nehme nichts zu ernst. Ich finde, das sollte niemand. Ich finde, wir sollten einfach tanzen. Weißt du, es geht um Leben, Freiheit und das Streben nach Glück – und das musst du tanzend verfolgen.“

Er fügte hinzu: „Ich finde, das sollte nichts mit Politik oder so einem Zeug zu tun haben. Ich wähle nicht mal, also ist mir das egal.“

Auch für Biden oder Putin

Vanilla Ice sagte, er würde auch auftreten, wenn Ex-Präsident Joe Biden anriefe und ihn darum bäte. „Ich würde spielen“, sagte er. „Das ist keine große Sache. Man spielt für seine Fans, weißt du. Wir können uns unsere Fans nicht aussuchen. Die suchen uns aus. Und ich spiele auch für Putin und im Iran, wenn ihr wollt. Das ist egal. Überall gibt es Fans. Musik ist nicht politisch, Mann. Sie ist universal.“

In den vergangenen Tagen haben fünf der ursprünglich neun angekündigten Acts ihre Teilnahme an Freedom 250 abgesagt, darunter Bret Michaels, Young MC, Morris Day, Martina McBride und die Commodores. Die Veranstaltung, offiziell „Great American State Fair“ betitelt, wurde von Keith Krach organisiert, einem Trump-Beauftragten, und soll auf der National Mall in Washington, D.C. stattfinden.

Krach skizzierte seine Ziele für Freedom 250 in einer Erklärung auf seiner Website. „Ich bin Präsident Trump dankbar für die Möglichkeit, seine Vision für Freedom 250 umzusetzen“, schrieb er. „Im Kern ist Freedom 250 eine nationale Bewegung – sie bringt Bundesstaaten, Unternehmen, Organisationen und Bürger zusammen, um unsere Geschichte zu ehren, unsere gottgegebenen Freiheiten zu schätzen und ein goldenes Zeitalter der Chancen für die nächsten 250 Jahre mitzugestalten.“

Management bestätigt Auftritt

Vanilla Ices Management TQ Management erklärte gegenüber ROLLING STONE bereits zuvor, dass der Rapper sich auf das Konzert freue. „Vanilla Ice hat einen Vertrag und wird am Freitag, den 26. Juni, auf der Great American Fair auf der National Mall auftreten“, so der Sprecher. „Er ist stolz darauf, Amerikas 250. Jahrestag mitfeiern zu dürfen! Alle sind willkommen, den Geburtstag der USA und unsere Freiheit zu feiern!“

Gegenüber TMZ bemerkte Vanilla Ice: „Alle haben eine Meinung, und es wirkt, als wäre die Welt heute eine Schneekugel. Alles aufgeschüttelt, Mann.“

Und weiter: „Ich komme aus den 80ern und 90ern. Wir haben diesen ganzen Kram nicht so ernst genommen. … Wir hatten Bauchtaschen und haben die Rücksitze rausgerissen und Subwoofer eingebaut. Komm schon, Mann. Das hier ist eine Feier zum 250. Geburtstag Amerikas, des Landes, in dem wir geboren wurden. Komm schon. Genieß den Tanz.“

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