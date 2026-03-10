Republikaner verlassen den Kongress in historischer Zahl

Republikaner verlassen das Repräsentantenhaus in Rekordzahlen. Am Freitag wurde Rep. Darell Issa (R-Calif.) zum 35. Mitglied der GOP, das ankündigte, im November nicht erneut für den Kongress kandidieren zu wollen. Das sind die meisten republikanischen Rückzüge seit mindestens 1930 und übertrifft den bisherigen Höchststand aus der Mitte von Donald Trumps erster Amtszeit im Jahr 2018, als 34 GOP-Mitglieder darauf verzichteten, ihre Sitze zu verteidigen. Im Herbst jenes Jahres gewannen die Demokraten eine Mehrheit von 41 Sitzen.

Die 35 republikanischen Rückzüge schließen Issas Kollegen Rep. Kevin Kiley (R-Calif.) nicht ein, der am selben Tag ankündigte, zur Wiederwahl anzutreten – allerdings nicht als Republikaner.

Kiley wird stattdessen als Kandidat mit „No Party Affiliation“ auf dem Stimmzettel erscheinen, erklärte jedoch gegenüber Reportern, dass er im Falle einer Wiederwahl weiterhin mit der GOP zusammenarbeiten wolle.

Frust und Rückzug

„Es ist kein Geheimnis, dass ich von der extremen Parteilichkeit im Kongress zeitweise frustriert, manchmal angewidert war“, schrieb Kiley auf X. „Im vergangenen Jahr hat sie zum längsten Government Shutdown in der US-Geschichte geführt, zu einem massiven Anstieg der Gesundheitskosten und natürlich zu einem sinnlosen Umverteilungskrieg bei den Wahlkreisgrenzen.“

Rep. Burgess Owens (R-Utah) kündigte letzte Woche ebenfalls an, inmitten eines laufenden Redistricting-Streits in seinem Heimatstaat nicht für eine neue Amtszeit zu kandidieren. Sowohl Issa als auch Owens sind Opfer eines Wettrüstens, das letzten Sommer begann, als Trump texanische Behörden unter Druck setzte, ihre Kongresswahlkreise neu zu ziehen, um fünf neue republikanisch geprägte Sitze hinzuzugewinnen. Californiens Wählerinnen und Wähler reagierten, indem sie einen Plan genehmigten, der sechs demokratische Sitze hinzufügen könnte. Ein Bundesgericht lehnte letzten Monat einen GOP-Versuch ab, eine gerichtlich angeordnete Kongresskarte in Utah zu blockieren, doch die Partei fechtet die Initiative weiterhin auf anderen Wegen an.

Rep. Tony Gonzales (R-Texas), der sich unter Druck befindet, gab letzte Woche ebenfalls seine Hoffnung auf eine Wiederwahl auf, nachdem das House Ethics Committee angekündigt hatte, Vorwürfe zu untersuchen, wonach Gonzales eine frühere Mitarbeiterin sexuell belästigt haben soll, die später durch Selbstverbrennung starb. (Gonzales hat eine Beziehung zu der Mitarbeiterin, Regina Santos-Aviles, eingestanden.)

Ambitionen und gescheiterte Pläne

Mindestens 19 der 35 abtretenden Republikaner verlassen den Kongress, um andere öffentliche Ämter anzustreben, obwohl einige dieser Kandidaturen bereits gescheitert sind – darunter Rep. Elise Stefaniks (R-NY) Kandidatur als Gouverneurin und Rep. Wesley Hunts (R-Texas) Senatskandidatur.

Die historische Zahl an Rückzügen fällt in eine Zeit, in der die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler zur Arbeit des Kongresses nahe an Rekordtiefs liegt. Im November sank die Zustimmung auf 14 Prozent – fünf Punkte vom absoluten Tiefststand von neun Prozent entfernt, der 2013 verzeichnet wurde. Hinzu kommt eine steigende Ablehnungsrate für Trump selbst – die laut einem New-York-Times-Durchschnitt bei rund 56 Prozent liegt –, und keinerlei Anzeichen seitens der republikanischen Mehrheit, als Kontrollinstanz gegenüber der Macht des Präsidenten auftreten zu wollen.

Eine Reihe hochrangiger Demokraten hat ebenfalls ihren Rückzug angekündigt, darunter Reps. Steny Hoyer (86), Nancy Pelosi (85) und Jerry Nadler (78). Ihre Rückzüge erfolgen inmitten wachsenden Drucks der demokratischen Basis auf ältere Abgeordnete, Platz zu machen – nach einer Serie von Todesfällen demokratischer Amtsinhaber. Allein in dieser Kongresssitzungsperiode sind drei demokratische Mitglieder im Amt gestorben. (Derzeit stellen die Republikaner 218 Sitze im Repräsentantenhaus, die Demokraten 214, drei Sitze sind unbesetzt.)

Historisch wenige Kandidaturen

Zum Redaktionsschluss strebten lediglich 374 Mitglieder des Repräsentantenhauses eine Wiederwahl an – die niedrigste Zahl im 21. Jahrhundert und die zweitniedrigste seit 1946. (Das einzige Jahr mit noch weniger kandidierenden Amtsinhabern war 1992; die Demokraten gewannen damals eine Mehrheit von 82 Sitzen.) Die Demokraten haben bei Wahlen im vergangenen Jahr überdurchschnittlich abgeschnitten, und die Partei hält derzeit einen Vorsprung von 14 Punkten gegenüber der GOP bei der Wählermobilisierung.

All das lässt das Democratic Congressional Campaign Committee (DCCC) optimistisch in den Herbst blicken. „Die Republikaner wissen, dass sie im November verlieren werden“, sagt DCCC-Sprecher Justin Chermol dem ROLLING STONE. „Indem sie jetzt zurücktreten, entgehen sie der unvermeidlichen Demütigung, ihre Sitze – und ihre Ausschussvorsitze – zu verlieren. Gute Reise.“