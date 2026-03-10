Trump sagt, der Irankrieg sei „sehr komplett“ – aber auch erst „der Anfang“

Als der US-israelische Krieg gegen Iran eskaliert, haben Präsident Donald Trump und sein Kabinett eine verwirrende Flut widersprüchlicher Updates zum Konflikt geliefert.

In einem Telefoninterview mit CBS News am Montag erklärte Trump, der Krieg mit Iran sei „sehr komplett, mehr oder weniger“. Vom Golfclub Doral in Florida aus behauptete der Präsident: „Die haben keine Marine, keine Kommunikation, keine Luftwaffe. Ihre Raketen sind auf ein paar Einzelteile zusammengeschrumpft. Ihre Drohnen werden überall abgeschossen, auch bei der Drohnenproduktion.“ Er fügte hinzu: „Wenn man es sich anschaut – die haben nichts mehr. Militärisch ist da nichts mehr übrig.“

Verteidigungsminister Pete Hegseth hingegen sagte in einem bereits am Freitag aufgezeichneten CBS-„60 Minutes“-Interview, er wolle den Zuschauern sagen, „das ist erst der Anfang.“ Diese Worte wurden am Montagmorgen vom Rapid-Response-X-Account des Verteidigungsministeriums aufgegriffen, der ein Video postete, das offenbar amerikanische Angriffe auf verschiedene nicht identifizierte Ziele zeigte – mit dem Begleittext: „Das ist erst der Anfang – wir werden uns nicht aufhalten lassen, bis die Mission beendet ist.“ Wenige Stunden später postete derselbe Account auf X: „We have Only Just Begun to Fight“, dazu ein Foto, das offenbar eine Rakete in der Luft zeigte, überlagert mit den Worten „No Mercy“ – ohne weiteren Kontext.

Trump: „Beides stimmt“

Noch am Montag ruderte Trump von seiner früheren Aussage zurück. Bei einer Pressekonferenz konfrontierte ihn ein Reporter damit und fragte: „Sie haben gesagt, der Krieg sei ‚sehr komplett‘ – aber Ihr Verteidigungsminister sagt, ‚das ist erst der Anfang.‘ Was stimmt denn nun?“

„Beides kann man sagen“, antwortete Trump. „Es ist der Anfang des Aufbaus eines neuen Landes. … Wir könnten es jetzt als enormen Erfolg bezeichnen – so wie wir hier rausgehen, könnte ich das sagen – oder wir können weitermachen, und wir werden weitermachen.“

Vergangene Woche, nach einem geheimen Briefing im Kongress über die US-Militärkampagne gegen Iran, zeigten sich viele Demokraten im Repräsentantenhaus fassungslos über die Trump-Administration und erklärten, der Präsident und sein Team hätten keinen ausreichenden Grund für den Angriff auf fremdem Boden geliefert.

Demokraten: „Schlimmer als gedacht“

In einem damals veröffentlichten Social-Media-Video wandte sich Senatorin Elizabeth Warren (D-Mass.) direkt an ihre Zuschauer und sagte: „Es ist so viel schlimmer, als ihr dachtet.“ Warren fuhr fort: „Ihr habt allen Grund zur Sorge. Die Trump-Administration hat keinen Plan für Iran. Dieser illegale Krieg basiert auf Lügen und wurde ohne jede unmittelbare Bedrohung unserer Nation begonnen. Donald Trump hat bis heute keinen einzigen klaren Grund für diesen Krieg genannt – und er scheint auch keinen Plan zu haben, wie er enden soll.“

Als das Magazin „Time“ Trump kürzlich fragte, ob Amerikaner Vergeltungsangriffe auf US-amerikanischem Boden befürchten sollten, antwortete der Präsident: „Ich schätze schon.“ Trump sagte: „Wir denken ständig daran. Wir planen dafür. Aber ja, wissen Sie, wir rechnen mit bestimmten Dingen. Wie ich sagte: Manche Menschen werden sterben. Wenn man in den Krieg zieht, sterben manche Menschen.“