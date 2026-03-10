Trump winkt steigende Benzinpreise im Irankrieg ab

Der Krieg kehrt immer heim, und die Auswirkungen von Donald Trumps Feldzug gegen Iran spüren die Amerikaner bereits in Form explodierender Benzinpreise. Diese könnten Inflation auslösen und den wirtschaftlichen Druck auf die einfachen Bürger weiter erhöhen. Während das Land buchstäblich den Preis für den Krieg des Präsidenten zahlt, bittet er alle, bitte aufzuhören zu jammern.

„Kurzfristig steigende Ölpreise, die schnell fallen werden, sobald die Vernichtung der iranischen Nuklearbedrohung abgeschlossen ist, sind ein sehr kleiner Preis für die Sicherheit und den Frieden der USA und der Welt“, schrieb Trump am Sonntagnachmittag auf Truth Social. „NUR NARREN WÜRDEN DAS ANDERS SEHEN!“

Einige Tage zuvor hatte Trump in einem Interview mit CNNs Dana Bash die Idee weggewischt, die Preise würden stark steigen. „Ich fragte nach den steigenden Benzinpreisen, und er sagte: ‚Das ist in Ordnung. Das ist kurzfristig. Die Preise werden sehr schnell stark fallen’“, berichtete Bash. Als sie Trump sagte, die Preise seien jetzt schon hoch, habe er geantwortet: „Nein, sind sie nicht. Ein bisschen, nicht viel, aber sie werden auf Rekordtiefs fallen.“

Ölpreise auf Pandemiehoch

Die Preise sind tatsächlich stark gestiegen. Am Montagmorgen schossen die globalen Ölpreise auf über 110 Dollar pro Barrel – der größte Anstieg seit der Covid-19-Pandemie. Landesweit liegt der Benzinpreis im Schnitt bei 3,48 Dollar – ein gewaltiger Sprung gegenüber den 1,99 Dollar, die Trump noch vor wenigen Wochen in seiner State-of-the-Union-Rede – zumindest fragwürdig – als Erfolg verkaufte. Der durch die iranische Blockade der Straße von Hormus ausgelöste Benzinpreisanstieg droht auf nahezu jede Branche überzugreifen, da höhere Transportkosten Verbraucherpreise in die Höhe treiben und eine Rückkehr der Inflation auslösen könnten.

Als Bash Trump fragte, ob er die Situation an der Straße von Hormus in den Griff bekomme, behauptete er laut Bash, das sei „bereits erledigt“ und Irans Marine sei „ausgeschaltet“.

Republikaner und Vertreter von Trumps Regierung versuchen die Amerikaner ebenfalls zu beruhigen, dass alles gut wird.

Republikanische Durchhalteparolen

House Majority Whip Tom Emmer (R-Minn.) stellte sich am Montag in einem Auftritt bei CNBCs „Squawk Box“ hinter den Präsidenten. „Es wird einige vorübergehende Auswirkungen auf unsere heimische Wirtschaft geben“, sagte Emmer. „Aber sobald das erledigt ist, werden die Preise purzeln, und die Menschen werden erkennen, dass dies ein kurzfristiger Preis für einen enormen langfristigen Gewinn in Sachen Frieden und Sicherheit war.“

Trumps Energy Secretary Chris Wright sagte in einem CNN-Interview am Sonntag voraus, die Preise würden innerhalb eines Monats wieder auf Normalniveau fallen. „Man weiß nie genau, wie lange das dauert, aber im schlimmsten Fall reden wir von Wochen, nicht Monaten“, sagte er, nachdem Jake Tapper ihn zu den historischen Ölpreissprüngen befragt hatte – und dazu, dass Trump gegenüber Reuters gesagt hatte, die Benzinpreise könnten steigen, „wenn sie steigen, steigen sie“.

Das zentrale Problem mit Trumps Zuversicht, dass der Konflikt kurzfristig gelöst sein wird: Er selbst kann keinen klaren Endpunkt des Angriffs auf Iran benennen. Was der Öffentlichkeit zunächst als eine Reihe gezielter Schläge verkauft wurde, hat sich im Verlauf weniger Tage zu einem Eskalationskrieg entwickelt, aus dem der Präsident sich erst zurückziehen will, wenn er die „bedingungslose Kapitulation“ Irans erreicht hat. Der Konflikt scheint eher am Rande eines ausgewachsenen Regionalkriegs zu stehen – die Trump-Regierung hält die Möglichkeit offen, amerikanische Soldaten nach Iran zu entsenden.

Trump appelliert an Öltanker-Kapitäne

Doch auch während Trump nach außen Zuversicht ausstrahlt, schleicht sich die Angst vor hohen Preisen ein. So sehr, dass er bereits mögliche nichtmilitärische Maßnahmen andeutet. Laut „Fox & Friends“-Host Brian Kilmeade ermutigt Trump Öltanker-Kapitäne, „Rückgrat zu zeigen“ und die Gefahr einfach zu ignorieren.

„Hier ist genau, was er sagte: ‚Diese Schiffe sollten durch die Straße von Hormus fahren und Rückgrat zeigen, da ist nichts zu befürchten. [Die Iraner] haben keine Marine, wir haben alle ihre Schiffe versenkt’“, erinnerte sich Kilmeade.

Aber das hier ist kein Schiffe-Versenken-Spiel, und niemand ist scharf darauf, beim brennenden Schiffswrack-Tod sein Leben zu lassen, nur damit der Ölpreis in den USA unten bleibt.