Anders als Namenspate Wilco hat die Heart­land-­Band aus Raleigh seit 2006 nicht wirklich Furcht vorm musikalischen Wassertritt entwickelt, auch weil Frontmann BJ Barham seinen Songwriter-Horizont stets geweitet hat. Das schnapp­atmen­de „­Crier“ zieht in ein wieder von Shooter Jennings produziertes Album, das sonst ruhiger Luft holt, wenn Barham sich „The ­Curse Of Grow­ing Old“ stellt, in „Ba­bies Ha­ving Ba­bies“ über Abtreibung singt und das kleine Erinnerungsbild „Che­ro­kee Pur­ples“ zum großen öffnet.

Das skeptische „Sou­thern Roots“ fällt nicht weit vom „Sou­thern Ac­cent“-Stamm. Als wollte sie nun aber echt nicht stillstehen, zieht die Band am Ende mit „Head Down, Feet Mo­ving“ noch mal richtig vom Leder. Sicherheitshalber.