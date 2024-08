Amos Lee hat sein elftes Album in einem Studio in Marlboro/NY aufgenommen, das der Vater seines Trommlers aus dem Holz einer alten Kirche baute. Vielleicht informiert das Material die Musik, die ein sa­kra­les Gefühl hat. Die Americana auf „Trans­mis­sions“ wird mit dunklen Farben gemalt, man bekommt ein existenzielles, gemeinschaftliches Gefühl: „All we have is each ­other/ Hold on tight“, singt er einmal.

„­Built To Fall“ ist ein ­Stream of Con­scious­ness, den Lee auf praktisch einem einzigen Ton singt, „Beau­ti­ful Day“ sanft schunkelnder Roots-Rock, das vielstimmige „Carry You On“ voll verletzlicher Euphorie. Die Zusammengehörigkeit, die Lee und seine Band im Kirchenstudio heraufbeschwören, berührt. Trans­mis­sions re­ceived.