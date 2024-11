Manchmal ist der ätherische Electro-Indie der Songschreiberin/Produzentin Thea Gustafsson abstrakt, fast lautmalerisch. Dann ist die Stimme so manipuliert, dass sie eher Instrument ist als Gesang. In anderen Momenten sind die Melodien ganz klar, dann hört man Verweise auf den US-R&B der 90er-Jahre. Immer aber ist die Musik verspielt und, weil Gustafsson mit glockenheller Stimme singt, fast kindlich in ihrer Zerbrechlichkeit.

Auch eine Liebe zur einfachen Popmusik steckt in diesen Liedern, etwa in dem sanften „To Trust You“. Die Höhepunkte sind die digital chiffrierte Pianoballade „I Made My Baby Cry“, die den Pop mit Gospel verbindet, und das ganz sachte, ganz vorsichtig zur AmbientGitarre gesungene „When She Holds Me“.