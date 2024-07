Die Weltmeister des Kuschel­core sind zurück. Das schemenhafte Cover ihres dritten Albums suggeriert Avantgarde. Dabei spielt das Trio aus dem texanischen El Paso, das eine gespenstische Aura pflegt und komplett ohne Videos auskommt, mittlerweile weltweit im Arenaformat. Mit schmachtenden Mienen feiern die Fans die ultrasanften Liebeslieder von Sänger Greg Gonzalez. Songs über echte Frauen, diesmal geht es um seine letzte L.A.-Partnerschaft.

Dafür hat man sich in die Hollywood Hills verzogen, um erneut milde Soundwände im niedrigen BPM-­Bereich hochzuziehen. Das gelingt in unvergleichlicher Süße. In „Holding You, Holding Me“ plinkert und plonkert die Gitarre um die Zeile „Kissing forever“. „Dark Va­cay“ traumwandelt durch einen gefühligen Soft-Rock-Kosmos, „­Dreams From Bunker Hill“ sucht im wispernden Tenor nach ewiger Zweisamkeit. Der finale Track, „Am­bien ­Slide“, hat mit seinen schleppenden Drums fast Romantik-Hit-Qualitäten. Alle zehn Songs von „X’s“ wirken wie eine Zuckerbombe. In kleinen Würfeln gereicht sind sie durchaus Leckerbissen.