Ja, verdammt, „We’re Still Here“, wie der knorrige Kalifornier und die texanische Sirene zum Ausklang verkünden! Warum dann nicht da weitermachen, wo sie vor sechs Jahren mit „Downey To Lubbock“ als Duo angefangen haben. In „Try­ing To Be Free“ packt Gil­more noch mal all die Sehnsucht, die nur da draußen in West­texas wachsen konnte, derweil Alvin mit dem robusten Blues-Treueschwur „Blind Owl“ an „Ash­grove“ anknüpft, seine Hommage an den famosen L.A.-Club von 2004.

Sie haben auch Sozial­drama im Programm („­Death Of The Last Strip­per“), können aber vor allem nicht aufhören, den Mond anzuschauen, der „Down The 285“ heller und ominöser zugleich zu leuchten scheint als sonst wo auf der Welt.