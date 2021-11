Dave Gahan & Soulsavers: „Imposter“ – einfach herzzerreißend

Jahrzehntelang galt Dave Gahan „nur“ als die Stimme von Depeche Mode – nun reift er langsam zu einem bedeutenden Sänger seiner Generation, der möglicherweise seine besten Jahre noch vor sich hat. Mit Rich Machin (= Soulsavers) lieferte er bereits zweimal Topware ab. Mit einem Set aus ungewöhnlichen Coverversionen folgt jetzt das Sahnehäubchen. Gahan kitzelt neue Akzente aus den Songs heraus, trägt sie mit glasklarer Stimme vor, zeigt sich beseelter als je zuvor. Dabei sucht er die Gesellschaft von Lee Hazlewood, Chris Isaak und auch Nick Cave.

Gahan kann selbst mit der Gefühlspalette eines Jeff Buckley mithalten, der „Lilac Wine“ von 1950 ebenfalls interpretiert hat. Souverän und versiert auch, wie er sich Soul- und Blues-Aufgaben stellt, wie bei „The Dark End Of The Street“ von James Carr und „I Held My Baby Last Night“ von Elmore James. Herzzerreißend: Neil Youngs „A Man Needs A Maid“. Rowland S. Howards „Shut Me Down“ gewinnt noch einmal an Dramatik, und nach „Always On My Mind“ mit gospelmäßigen Backing-Vocals ist nichts mehr hinzuzufügen. (Sony)

