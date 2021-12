Gewinnen: Tickets für Dave Gahan und Soulsavers live in Berlin

Foto: Redferns, Lorne Thomson. All rights reserved.

Dave Gahan und seine Soulsavers bei einem Konzert in London im Dezember 2021

Der Sänger von Depeche Mode, Dave Gahan, kommt für ein Konzert nach Berlin und stellt sein neues Album „Imposter“ am 13. Dezember 2021 im Admiralspalast vor. Mit dabei sind natürlich auch seine Soulsavers.

Auf Gahans neuem Album „Imposter“ sind neu interpretierte Songs aus verschiedenen Genres und Epochen zu hören. Darunter sind unter anderem Lieder von Rock-Größen wie Bob Dylan und Neil Young vertreten, oder auch von der britische Songwriterin PJ Harvey. Jedes dieser Stücke hat nach Angaben von Gahan eine tiefe persönliche Bedeutung für ihn. Das Album wurde im November 2019 in Malibu, im berühmten Shangri-La-Recording-Studio aufgenommen. Musikalische Unterstützung erhielt Gahan dabei von einer zehnköpfigen Band.

Nach den Alben „The Light the Dead See“ (2012) und „Angels & Ghosts“ (2015) ist „Imposters“ die dritte LP, auf der Gaham mit den Soulsalvers zusammen arbeitete.

Der Gig in Berlin wird der und einzige in Deutschland zur Premiere der neuen Platte sein. Das Konzert findet als 2G-Plus-Veranstaltung statt. Als zusätzlichen Schutz wird es vor Ort Sitzplätze und Maskenpflicht geben, auch am Platz.

ROLLING STONE verlost 1×2 Karten für das Event. Wer gewinnen will, muss nur das Formular unten ausfüllen und als Lösung „Dave Gahan Berlin“ eingeben. Teilnahmeschluss ist bereits am 10. Dezember.

Fans können das Konzert übrigens auch weltweit ab 20 Uhr im kostenlosen Livestream auf magenta-musik-360.de erleben, sogar in 360 Grad. Auch auf #dabeiTV bei MagentaTV wird der Auftritt gezeigt.