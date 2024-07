Das erste Album ohne Steve Morse, dessen musikalischem Ingenium Deep Pur­ple immerhin ihren dritten Karrierefrühling verdanken. Aber keine Bange, Simon Mc­Brides Duelle und Twin-­Lead-­Läufe mit Don Airey, seinem Sparringspartner an der Schweineorgel, zaubern der Muckerpolizei immer noch Neidfalten auf die Stirn.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Paicey swingt wieder unnachahmlich durchs Set, vor allem für einen moderat berauschten Rock-Shuffle wie „Por­ta­ble Door“ gibt es einfach keinen Besseren, und Ian Gillans Stimme dunkelt nach, aber Charme und Ausdruckskraft hat er nicht verloren. Auch „= 1“ enthält wieder hochklassigen Leerlauf, aber mit „Pic­tures Of You“, „A Bit On The Side“ etc. genügend Songs, die man von keiner anderen Band hören ­möchte.