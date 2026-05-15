Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Es hätte Dua Salehs Zeit sein sollen. Einerseits wegen „Sex Education“, der herzerwärmend schönen Netflix-Serie, in der Saleh für zwei Staffeln die nonbinäre Rolle der Cal Bowman verkörperte. Und andererseits wegen „I Should Call Them“, Salehs 2024 erschienenem Debütalbum, das so außerweltlich klang, als wäre es aus einer fernen Galaxie auf die Erde gebeamt worden. Aber obwohl die Musik vor Selbstbewusstsein strotzte, haderte Saleh mit dem Leben. Einsamkeit und Unsicherheit hatten sich eingeschlichen, hinzu kamen Sorgen über die Kriege, das Klima und KI.

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Vom Weltschmerz überwältigt zog sich Saleh, im Sudan geboren und in Minneapolis zu Hause, in die Heimat zurück, um zu komponieren, und lud Produzent Billy Lemos ein, der zuletzt SZA die Hits auf den Leib geschrieben hatte. Lemos brachte gleich noch seinen Kumpel Justin Vernon alias Bon Iver mit. In dieser Besetzung entstand „Of Earth & Wires“, das die unendlichen Klangwelten des Vorgängers gegen rabiaten Realismus eintauscht. Die Songs kontrastieren Sanftmut mit Schwere, geben so schnappschusshafte Einblicke in Salehs Seelenleben. Wie „Cállate“, ein betörender Bossanova, der von housigen Beats gekapert wird. Darüber wispert Salehs androgyne Stimme sehnsuchtsvoll. Komprimierte Zerrissenheit.

Oder „Firestorm“, ein muckeliger Funk, der von einer stotternden Akustikgitarre entflammt wird und die jüngsten Waldbrände in Los Angeles mit einer gefährlich lodernden Liebe versinnbildlicht. Und in „Flood“ sorgen sich Saleh und Vernon im Duett um die sterbende Natur. „Of Earth & Wires“ mag unter endzeitlichen Umständen entstanden sein. Trotzdem ist es Dua Saleh geglückt, ihnen Hoffnungsvolles abzuringen. Keine Frage: Ihre Zeit ist jetzt.