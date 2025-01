Für sein drittes Album zog Fredrick James Mullis Jr. vom bequemen Aufnahmestudio in ein altes Haus in Nashville. Hier sollte sein AmericanaBlues mithilfe von Produzent Dan Auerbach die Aura des Ursprünglichen bekommen. Das passt zu dieser Musik, die streng den Roots verpflichtet ist. Vielleicht hört man wirklich das alte Haus – jedenfalls wähnt man sich ganz nah an den Old-timey-Songs, die schwankend und ohne Overdubs nur mit Kontrabass, akustischer Gitarre und etwas Percussion gespielt werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Öfters denkt man an Tom Waits, manchmal an Hank Williams. Und mal spielt Early James einen Americana-Jazz wie Dave Rawlings. Das Markenzeichen aber ist Early James selbst, dessen inbrünstiger Gesang etwas exzentrisch wirkt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 1/25.