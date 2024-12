Schon der Titel, „Introducing“, führt zurück in eine Zeit mit nur einem Tonträger. Vor den Stürmen dieser Zeit findet die Sängerin aus Helsinki, die zunächst auf Blues-Terrain in Erscheinung trat, wärmende Zuflucht bei zehn sehr klassischen Mid-/Downtempo-Soul-Songs, stilsicher um- und bespielt von der Cold Diamond & Mink Band, die zuletzt mit Chicano-Souler Jonny Benavidez („My Echo, Shadow And Me“) reüssierte.

Da stimmt jedes Gitarren-Lick, jede Bläser-Nuance, jedes Vocal-Backing in schön trockener Produktion. Sisco versucht gar nicht erst die letzte Kerze von der Torte zu singen (Adlibs sind nicht ihre Stärke) und findet so in Tracks wie der sanften Empowerment-Hymne „Don’t Let Nobody“ zur stimmigen Symbiose mit ihren Begleitern.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 1/25.