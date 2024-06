Ist jedenfalls eine gute Story: Für ihre neue Platte hat sich Emilíana Tor­rini zufällig gefundener Liebesbriefe an „Miss Flower“, die verstorbene Mut­ter einer Freundin, bedient. Jene teilweise obsessiven, teilweise poe­tischen Worte unbekannter Lieb­ha­ber:in­nen gießt Torrini in ein sensu­elles, intimes Konzeptalbum voller gehauchter Intimitäten, vorsichtig groovender Trip­Hop- und zarter Reg­gae­ton-Beats.

Die Besessenheit eini­ger Part-Time Lovers geht dabei recht weit: „I want to ­taste you/ ­Taste your hips, ­ taste your skin/ Let me ­ adore you/ ­Taste your lips, feel your hair/ I wan­na own you.“ Aber wie heißt es so schön: Man steckt nicht drin. Und die selbstbestimmte Miss Flower, die trotz vieler Anträge nie heiratete, hat garantiert einiges erlebt.