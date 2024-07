Fin Greenall ist einen weiten Weg gegangen: vom Club-Enthusiasten bei Ninja Tune zum Singer-­Songwriter, der auch beim Blues vorbeischaut und mit John Legend die Nummer-eins-­Single „Green ­Light“ schreibt. Für „Beauty In Your Wake“ hat der Wahlberliner das Fink-­Urtrio mit Guy Whit­ta­ker (Bass) und Tim Thorn­ton (Drums, Gitarre) in die alte Heimat Corn­wall verpflanzt, um dort mit Produzent Sam Okell (Beatles-­Remixe!) zehn Songs aufzunehmen, die auf Zehenspitzen gehen, ohne Stand einzubüßen.

Nicht immer finden Form und Inhalt einander so schön wie in „Fol­low You Down“ oder im vernebelten „When I Turn This Cor­ner“. Aber für ein paar Merksätze im Küchenkalender reicht’s immer: „The only thing that mat­ters is the beau­ty in your way.“