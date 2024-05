„Naked“, „As You Are“, „Dirt“: Gleich mehrere Titel auf der neuen Platte von Sima Cunningham und Macie Stewart, die früher als ­Ohmme Musik machten, richten sich auf zu Existen­ziellem. Ein Neuanfang unter exzel­lenten Vorzeichen, was auch an Pro­duzent Jeff Tweedy liegen mag. Der Wilco-Kopf lud ins Loft und brachte wohl ein paar typische Soundspiele­reien seiner Band mit ein („Hungry“).

Die Harmonien der beiden Frauen sind oft betörend schön, haben nicht selten einen Country-Vibe oder gar Sparks-Versponnenheit. Sie können aber auch in den Clinch gehen, um Reibung zu erzeugen („Haircut“). Man kennt diesen Art-Rock von Cate Le Bon. Von der Kollegin leiht sich das geerdete Art-Rock-Duo auch den Hang zur heiteren Exzentrizität.