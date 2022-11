Foo Fighters „The Essential“

Ein Best-of kann das Ende bedeuten – oder den Beginn einer neuen Ära. Im Fall der Foo Fighters ist beides denkbar. Schon einmal erschien mit dem als „Greatest Hits“ betitelten Album eine Rückschau – 2009 resümierte Dave Grohl, was er nach 14 Jahren und sechs Langspielern als musikalischen Neuanfang für sich geschaffen hatte. Mit einer neuen Hits-Compilation, die nun den etwas bescheideneren Namen „The Essential“ trägt, wird 2022 deutlich, was sich in 13 weiteren Jahren Bandgeschichte getan hat.

Essenziell sind dabei nach wie vor die All-Time-Favourites. Dazu gehört auch der Opener „Everlong“ – jener Song, auf den sich Die-Hards und Nicht-Fans auf Autofahrten immer einigen können, und mit dem in den vergangenen Jahren fast alle Shows der Foo Fighters endeten. Nicht verwunderlich also, dass das auch das Album mit der Akustikversion des vielleicht wichtigsten Foo-Fighters-Songs aller Zeiten schließt.

Seit dem Wembley-Tribute für Taylor Hawkins ist mit „Times Like These“ mehr Emotion verknüpft, als man dem populären Rocksong je zugetraut hätte. Und „My Hero“? Das ist nun nicht mehr nur die „Ode an den einfachen Mann“, wie Grohl einst sagte, sondern auch eine Erinnerung an ihren Helden am Schlagzeug.

Auch sie gehören daher, ebenso wie „Rope“, „Monkey Wrench“ sowie Hawkins‘ Track und Live-Evergreen „Cold Day in the Sun“ auf die Platte. Bemerkenswert: Kein Song von „Sonic Highways“ hat es in die Tracklist geschafft, dafür hingegen mit „Shame Shame“, „Making A Fire“ und dem Vinyl- und Digital-Bonustrack „Waiting On A War“ gleich drei Songs von der 2021 erschienenen LP „Medicine At Midnight“.

Damit ist klar, dass die Foo Fighters kreativ noch längst nicht am Ende sind – und sich in 12 bis 15 Jahren wohl problemlos noch ein „Foo Fighters – Best of“ herausbringen ließe. Ob es der traurigen Umstände halber dennoch der Schlussstrich im Kapitel Foo Fighters sein könnte? Es wäre unendlich schade.

