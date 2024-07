Es muss nicht immer Taylor Swift sein. In der Alten Welt lauern in Hertfordshire die großen Talente. In einer Zeit, da die Mittelmäßigkeit regiert, hat die Tochter eines jamaikanischen Einwanderers und einer Chinesin jede Menge Killer-Hooks zu bieten und begeistert gleichzeitig mit ihrer einschmeichelnden Stimme irgendwo zwischen Lorde und einer One-­Sister-­Version von Haim.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bevor man abhebt, holt uns Griff mit einer emotionalen Ballade wie „Astronaut“ auf den Boden der Tatsachen zurück. Wer ruft da „Cold­play!“? Richtig, Edelfan Chris Martin sitzt hier am Piano – sein bester Moment seit vielen Jahren. Und Mura Masa dreht mit „Cycles“ den Spieß wieder in Richtung Dance­floor um. Völlig unmöglich, Griff nicht zu mögen.