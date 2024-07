Joe Goddard meldet sich mit einem neuen Soloalbum zurück: Für „Harmonics“ kommt er gar nicht solo daher, sondern mit allerhand Gästen (unter anderem mit seinem Ex-Kollegen und Hot-Chip-Leadsänger ­Alexis Taylor) – aber wenig neuen Ideen. Er liefert, nun ja, harmonischen Disco-Pop mit rar gesäten spannenden Ausreißern.

Einer davon: „Sum­mon“ mit Ex-Wild-­Beasts-­Frontmann Hay­den ­Thorpe, dessen markante Stimme auf einen Beat trifft, der sich sachte an Chicago House heranwagt. Da fängt der Fuß mal an zu wippen. Auch „­When You Call“, eine Hommage an den Zehnerjahre-­Post-­Dub­step, geht in die Magenregion und bleibt im Kopf. „Harmonics“ hat Momente – aber es sind nur wenige, die aufhorchen lassen im sonst eher generischen Sound.

Autorin: Nikta Vahid-Moghtada