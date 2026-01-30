Joyce Manor
„I Used To Go To This Bar“
Epitaph/Indigo (VÖ: 30.1.)
Knackig kurz: Punkpop aus Kalifornien.
An der US-Westküste leben NOFX und The Smiths nur einen Gitarrenakkord voneinander entfernt. Das zumindest lässt einen dieses Album glauben: Kaum ist das nervöse „I Know Where Mark Chen Lives“ verklungen, in dem Produzent Brett Gurewitz Joyce Manor als Skatepunk-Band inszeniert, da betört einen ein Song namens „All My Friends Are So Depressed“ schon mit Johnny-Marr-Gitarrenschnörkeln und Morrissey-Lyrics.
Ein knackig-kurzes Album (19 Minuten) mit melodieverliebt-ausgelassenen Punkpop-Songs, die auch sonst so klingen wie die Smiths, wenn sie in Kalifornien zu Hause wären.
