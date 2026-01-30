Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

An der US-Westküste leben NOFX und The Smiths nur einen Gitarrenakkord voneinander entfernt. Das zumindest lässt einen dieses Album glauben: Kaum ist das nervöse „I Know Where Mark Chen Lives“ verklungen, in dem Produzent Brett Gurewitz Joyce Manor als Skatepunk-Band inszeniert, da betört einen ein Song namens „All My Friends Are So Depressed“ schon mit Johnny-Marr-Gitarrenschnörkeln und Morrissey-Lyrics.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein knackig-kurzes Album (19 Minuten) mit melodieverliebt-ausgelassenen Punkpop-Songs, die auch sonst so klingen wie die Smiths, wenn sie in Kalifornien zu Hause wären.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 2/2026.