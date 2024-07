Robert Palmers „Johnny And Mary“ wird jetzt von einem scheppernden Casio-­Beat begleitet. Der Synthiepop-Hit aus den 80er-Jahren verwandelt sich in dieser Zeitlupenversion in eine seltsame Beschwörung. Überhaupt liebt Kitty Solaris auf „­James Bond“ Verwirrspiele. Hinter „Peace Train“ und „Heroes“ lauern dann eben nicht Cat-Stevens– und David-Bowie-Coverversionen, sondern eine knuffige Dream-Pop-Nummer und eine hübsch-spröde Indie-­Hymne, die Freiheit für Julian As­sange ­fordert.

Zwischendurch lockt einen die Berlinerin gern mit Disco-­Grooves, Synthiebässen und coolen Electro-Beats in Songs wie „James Bond“, „Go With The Flow“ oder „Follow The Beat­niks“ auf die Tanzfläche und nimmt einen mit psychedelischen ­ Vibes in „Ayahuasca“ mit auf einen Naturdrogentrip. Und um uns noch ein bisschen mehr durcheinanderzubringen, lässt sie das Album mit einem Zitat des Sam­ples zu Ende gehen, mit dem einst The Smiths den Song „Rubber Ring“ ausklingen ließen: „You are slee­ping! You do not want to be­lieve!“