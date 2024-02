Spätestens seit Klez.e 2017 das Album „Desintegration“ veröffentlichten, dürfte es kein Geheimnis mehr sein, dass man es hier mit einer Band gewordenen Verneigung vor dem Werk von The Cure zu tun hat. Auch „Erregung“ ist eine Hommage an diese Band – und was für eine!

Songs wie der Titeltrack, „Mr Dead & Mrs Free“ oder „Nachtflug“ machen das Album durch einen souveränen Umgang mit Post-Punk-Ästhetik, polternden Basslinien, wehmütigen Synthie-Harmonien, verhallten Gitarren, sich gegen den Beat stemmenden Gesangsparts und Tobias Sieberts eindringlicher Lyrik zu etwas, das größer ist als nur eine Imitation. Das muss Robert Smith mit der Platte, auf die Cure-Fans seit Jahrzehnten warten, erst mal besser hinbekommen.