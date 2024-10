Laura Marling hat sich langsam heran­getastet: Während sie auf „Semper Femina“ (2017) über die Weiblichkeit sinnierte, wurde das fast prophetische „Song For Our Daugh­ter“ (2020) schon konkreter. „Patterns In Re­peat“ vollendet die thematische Trilogie und ist geprägt davon, dass die Bri­tin 2023 Mutter einer Tochter wur­de. Das Eröffnungsstück, „Child Of Mine“, mit Backing Vocals von Buck Meek (Big Thief) schrieb sie noch im Wochenbett. Die schwelgerischen Streicher wurden von Leonard Bern­steins „West Side Story“ inspiriert – ihrer akustischen Dauerbegleitung in dieser besonderen Zeit.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Natürlich gibt es euphorische Mut­tergefühle („No One’s Gonna Love You Like I Can“), ein „Lul­la­by“ und, wie immer, hinreißende Melodien; zudem die Interpretation eines Lie­des, das ihr Vater vor fast fünfzig Jah­ren schrieb („Loo­king Back“). Mama Marling hat ihr achtes Album zu Hau­se aufgenommen, ganz ohne Schlag­zeug oder Percussion, zumeist mit dem schlummernden Baby im sel­ben Raum. Diese Nähe, Zartheit und Intimität hört man ihren feinen Folk-Intarsienarbeiten mehr denn je an.