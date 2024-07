Laura Marling wird am 25. Oktober ihr neues Album „Patterns in Repeat“ veröffentlichen, wie die Sängerin am Mittwoch (10. Juli) bekannt gab.

Die Wartezeit darauf verkürzt Marling mit dem Release der ersten „Patterns in Repeat“-Single „Patterns“.

„Patterns“ im Stream:

In „Patterns in Repeat“ reflektiert Laura Marling über ihre jüngste Erfahrung als Mutter.

Die Lead-Single basiert auf dieser sehr spezifischen und tiefgründigen Phase ihres Lebens. Während das Album die Ideen und Verhaltensweisen, die innerhalb von Familien über Generationen hinweg weitergegeben werden erforscht.

Marling bezeichnet ihr achtes Studioalbum als eines der subtilsten und persönlichsten in ihrer Karriere. In ihren Texten reflektiert sie die Komplexität des Familienlebens und die alltäglichen Herausforderungen, denen wir uns stellen.

Einen Einblick auf ihr fast ausschließlich akustisches Werk gibt die Künstlerin auf Instagram:

Die Aufnahmen entstanden größtenteils in Lauras Heimstudio in London. Das Album wurde in Zusammenarbeit mit Dom Monks co-produziert und mit Unterstützung des Streicher-Superstars Rob Moose vervollständigt.

Zwischen Windeln und Wiegen

Selbst nach 15 Jahren Karriere änderte sich für Laura Marling im Arbeitsprozess für dieses Album eine entscheidende Sache – ihre Tochter war bei vielen Aufnahmen anwesend. „Zum ersten Mal konnte ich in die Augen eines anderen Menschen schauen, während ich schrieb.“

Dass diese zwei Lebensbereiche sich so einfach verbinden lassen würden, überraschte die Folk-Pop-Sängerin dann aber doch.

„Über neun Monate hinweg hatte ich mich darauf eingestellt, dass mein Leben als Songwriterin ruhen würde, während ich mich an das Leben als neue Mutter gewöhne. Wie glücklich war ich dann, zu entdecken, dass ich in den ersten Monaten eines Babys, dass Gitarre spielen und Songschreiben perfekt mit dem Schaukeln vereinbaren konnte“.

London und New York zum Schaukeln bringen

Die 34-Jährige wird die Veröffentlichung von „Patterns in Repeat“ mit zwei intimen Live-Shows begleiten.

Diese finden in London und New York statt, mit vier Nächten in der Londoner Hackney Church am 29., 30., 1. und 2. November sowie zwei Nächten im Bowery Ballroom in New York am 11. und 12. November.