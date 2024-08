Ein Feuerwerk der Schrillness, das mit einem fröhlichen „Hi!“ beginnt. Mehr Text gibt es nicht. Dafür viel Tempo. Vier internationale Musikerinnen mit Dienstsitz London spielen einen wilden Mix aus Surf, Funk, Eighties-Pop und Cumbia, der auch Quentin Tarantino gefallen könnte. „La Bomba“ bringt ­Grooves aus dem Latino-Western. „Let Me Cook You“ marschiert voran wie einst „(Ghost) Riders In The Sky“.

Ein rhythmisches Schaukeln durchzieht „Open The Bunny, Was­ting My Time“. Die zwölf von Oli Barton-Wood produzierten Tracks, die sich leicht unter dem Motto „Gitarrenmusik zum Tanzen“ subsumieren lassen, sind weit mehr. Los Bitchos gelingen Musik-Kunstwerke, bei denen trickreich mit Stilen und Verweisen gespielt wird.