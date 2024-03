Alan Vega war der exzentrische Magier am Mikro, Martin Rev der Tastenmann im Halbdunkel. Kurz vor dem zweiten Werk der New Yorker Electropunk-Band Suicide überzeugte Labelboss Marty Thau von Red Star Records seinen Schützling im CBGB, vorher noch sein Soloprojekt zu veröffentlichen. Der Doo Wop und Rockabilly-Techno, mit denen Suicide legendär wurden, sind hier in Reinform zu genießen. Nur einer der sechs Tracks kommt mit Gesang von Martin Rev, der Rest sind Instrumental-Kunstwerke. Ein-Wort-Titel wie „Mari“, „Jomo“ oder „Asiá“ unter streichen den Avantgarde-Charakter, mal psychedelisch, mal Spukschloss-Atmo. Der Pioniergeist der frühen Achtziger, der besonders für neue New-Wave-Fans faszinierend sein dürfte.