Es war der letzte Höhepunkt der 80er-Jahre, jedenfalls für Glam-MetalFans: Mit ihrem fünften Album befanden sich Mötley Crüe auf dem Zenit ihres Schaffens, und natürlich ging es danach bergab – das Schlusslied heißt ja auch „Time For Change“. Auf „Dr. Feelgood“ sind mindestens sieben Hits, von der Adrenalin-Hymne „Kickstart My Heart“ über den Tränenzieher „Without You“ bis zum ironischen „Don’t Go Away Mad (Just Go Away)“.

Ach, was waren das für wilde, bunte Zeiten! Neben tollem Schnickschnack bietet die Jubiläums-Limited-Edition mit Live- und DemoEPs eine Art Reality-Check: Live war vor allem Sänger Vince Neil leider schon damals oft grottig, und unter den Demos ist nur ein unbekannter Song, „Get It For Free“. Mehr ist der auch nicht wert.