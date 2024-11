„Brotherhood“, das vierte Album von New Order, erfreut sich auch unter allergewogensten Fans dieser Gruppe nur geringer Aufmerksamkeit. Es liegt auch ein wenig eingequetscht zwischen dem grandiosen dunklen Post-Punk-und-Krautrock-mit-Sequenzern-Konzeptalbum „Low-Life“ von 1985 und dem gleißend ecstasyverstrahlten „Technique“ von 1989. Während diese beiden Großwerke konzeptuell und klanglich in sich geschlossen sind, zerfällt „Brotherhood“ in eine Post-Punk- oder (wie man damals gerade zu sagen begann) Indie-RockA-Seite, die von Peter Hooks melodischem Bass und Bernard Sumners jangelnder Gitarre bestimmt wird, und in eine Electropop-B-Seite, auf der sich mit „Bizarre Love Triangle“ allerdings einer der tollsten Songs der Band überhaupt findet: auf zeitlose Weise experimentell euphorisch, mit einem Gesang, der von schwebenden Fairlight-Engelschor-Fragmenten umflattert wird und einem geradezu weihnachtlichen Glockenspielgeklingel-Finale.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Religion ist auch das Thema des Films „Salvation“, zu dem New Order ebenfalls 1986 einige Songs für den Soundtrack beisteuerten, inszeniert von der New Yorker No-Wave-Experimentalfilmerin Beth B. Es geht um einen Televangelisten, der Opfer einer Sex-Erpressung wird. Die „Salvation“-Songs finden sich als Bonusstücke in der „Definitive Edition“ von „Brotherhood“ nebst einigen Remixen und Demo Versionen und einem sonderbar unentschlossen zwischen Achtziger-Retro und Modernisierungswillen changierenden neuen „Bizarre Love Triangle“-Remix. Auf den Bonus-DVDs ist unter anderem der Auftritt beim „Festival Of The Tenth Summer“ 1986 in Manchester zu sehen, veranstaltet zum zehnten Jahrestag des ersten Sex-Pistols-Konzerts. New Order spielten als Headliner, neben ihnen waren The Fall und The Smiths zu sehen, ein letztes Gipfeltreffen der noch vom Punk beeinflussten Generation, bevor mit Acid-Rave dann etwas Neues begann. Und immerhin New Order können von sich behaupten, dass sie das Neue mit vorbereiten halfen.