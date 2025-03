The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Die Geschichte klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Sascha Wiercinski machte als Hobbymusiker instrumentalen Post-Rock. Als er dann zu einigen seiner Songs Texte verfasste, wünschte er sich als Sänger Aydo Abay von der deutschen Indie-Institution Blackmail. Er schrieb ihm kurzerhand bei Facebook, wenig später hatte er Abays Zusage. Der hatte sich in den ruppigen Sound verliebt, in den geradlinigen Rocker „The Hideout“ etwa. „Out On Crystal“ wird von stoischen Drums und einem wütenden Riff angepeitscht, Abays Stimme steigt empor, kristallklar, aber emotionslos. Anderes ist sphärischer, wie „Twisties“, dessen verhallte Keys und Kajal tragende Gitarren an The Cure erinnern. Aus Facebook-Nachrichten kann also sehr Schönes entstehen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 3/25.