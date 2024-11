Gitarristin Soph Nathan, Bassist Josh Tyler und Schlagzeugerin Lauren Wilson stammen aus Brighton. Zwei Frauen und ein Mann, die zur neuen Generation britischer Indie-Bands gehören, denen „Britishness“ nicht wichtig ist. Zerbrechliche Balladen wie „The Good Kind“ oder der fuzzige Feedback-Track „What You Told Me“ orientieren sich am US-Underground.

Stella Mozgawa von Warpaint hat beim sphärischen Titelsong ausgeholfen. Sie sind Internationalisten wie die Kolleginnen von The Big Moon (Fern Ford hat mitproduziert), und Titel wie „Something About Me Being A Woman“ bewegen sich in einem universellen Diskurs von Sexualität und Befindlichkeit. Schwere Gitarren und süße Melodien, die im Dienst einer höheren Mission miteinander ringen.