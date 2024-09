„All my soul, all my ­ dreams are rock ’n’ roll“, singt Aaron ­Maine in „Music“, einer völlig un­rock­’n’­rol­li­gen Piano­ballade. Klänge der Mas­termind von Porches dabei nicht so ernst, als würde Kurt Cobain in einen Vocoder murmeln, wäre es fast parodistisch, vor allem weil auf „Shirt“ sonst die Grunge-­Gitar­ren regieren, schlabbrig gespielt und durch zahllo­se Effekte gejagt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Songs dazu sind wie verschwommene Polaroids, sur­reale Schnappschüsse: „­Bread Be­lie­ver“ besteht aus doomigem Lärm über hektischen Electro-Drums, dazu ­Maines Auto-­Tune-verzerrte Stimme. In „Pre­cious“ erklingt eine Midi-Harfe wie in altmodischen Vi­deospielen, in „Voi­ces In My Head“ taucht plötzlich ein Banjo auf. Kari­katuren der Realität. Was fehlt, ist et­ was Echtes.