Ein Album, das mit einem gehauchten „Good morning!“ beginnt, kann nicht schlecht sein. Und da ist er schon, der Sound des Jahres 2026! Das geheimnisvolle Trio aus dem Süden Londons führt mit seinem zweiten Werk den Weg von The xx zur Reduktion fort, agiert dabei aber gleichzeitig dringlich und körperlich. Wie Wet Leg schätzen PVA den sehr verhaltenen Flüstergesang.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aber die Band scheint sich in einem Pappkarton versteckt zu halten, in dem nur eine bestimmte Anzahl an Dingen zur Verfügung steht. Ein bisschen Ambient-Electronica gehört dazu, was sehr ausgereizt wird, doch die Ergebnisse sind sensationell. Flüstern ist das neue Schreien.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 2/2026.