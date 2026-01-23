PVA

„No More Like This“

It's All For Fun/Secretly (VÖ: 23.1.)

Großartiger Electro-Mischmasch aus einer neuen Welt.

PVA - No More Like This
von 
Artikel Teilen
ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Ein Album, das mit einem gehauchten „Good morning!“ beginnt, kann nicht schlecht sein. Und da ist er schon, der Sound des Jahres 2026! Das geheimnisvolle Trio aus dem Süden Londons führt mit seinem zweiten Werk den Weg von The xx zur Reduktion fort, agiert dabei aber gleichzeitig dringlich und körperlich. Wie Wet Leg schätzen PVA den sehr verhaltenen Flüstergesang.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Aber die Band scheint sich in einem Pappkarton versteckt zu halten, in dem nur eine bestimmte Anzahl an Dingen zur Verfügung steht. Ein bisschen Ambient-Electronica gehört dazu, was sehr ausgereizt wird, doch die Ergebnisse sind sensationell. Flüstern ist das neue Schreien.

Diese Review erscheint im Rolling Stone Magazin 2/2026.

Themen aus dem Artikel:
No More Like This Review Electro The XX Wet Leg PVA