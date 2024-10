Voreilig nach „Human“ als One-­ Hit-­Wonder abgetan, entwickelt sich der Koloss von Brighton nunmehr zu ei­nem Dauerbrenner. Unbeirrt geht er seinen Weg und tritt in die eigentlich viel zu großen Fußstapfen seiner Vor­bilder aus der Soul-Geschichte. Sein drittes Album gleicht einer Kür. Der Auftakt, „The Right Way“, wird sei­nem Titel gerecht, startet mit Sitar und Kinderstimmen und schwingt sich dann in klassische Soul-Höhen mit Philly-Anspielungen hinauf.

Im­mer wieder verblüfft die vom Blues geprägte Power­house-­Stimme des ehemaligen Krankenpflegers, selbst bei Swing-Nummern. Hier ist alles authentisch, nichts wirkt verbissen oder zu sehr gewollt. Die Beats sitzen wie ein perfekter Anzug. An Rory Graham werden wir noch lange Freu­de haben.