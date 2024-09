Der bekannte „Rockpalast“-Auf­tritt in einem CD/DVD-Doppelpack. Keyboarder Tony Carey war Rit­chie Black­mores Sticheleien müde und kurz zuvor mit dem geschassten Bas­sisten Jimmy Bain gegangen. Die Neu­linge Bob Dais­ley am Bass und Key­boarder David ­Stone genossen bei Black­more jedoch keinen Welpen­schutz – er schickte sie gleich mal durch ein improvisatorisches Stahl­bad, zerdehnte die Songs auf drei­ fache Länge mit Exkursionen ins Blues-, Neoklassik- und Gniedel-Fach. Aber dramaturgisch gewitzt, auf die exaltierte Hardrock-Breitseite folgt nicht selten sanftes Melodiepicking nah am Verstummen. Und Ronnie James Dio hält alles zusammen mit einer Stimme, die selbst einem Zyni­ker wie Black­more Gänsehaut berei­tet.

