Die belgischen Stoner-Punk-Rocker stellen sich auf die Schultern von Riesen: Ihr zweites Album entstand auf der kalifornischen Rancho de la Luna, wo schon Foo Fighters, Arctic Monkeys und Queens Of The Stone Age Alben machten. Der Produzent letztgenannter Band, Alain Johannes, bereitet das entsprechende Audiodesign, mit staubtrockenen, beinharten und supercoolen Sounds, die Ramkot im Vergleich zum Debüt („In Between Borderlines“, 2023) einen großen Schritt nach vorn machen lassen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese Musik erschöpft sich nicht im Wüstenrock. Ramkot haben tanzbare Grooves („Zeppelin“), psychedelische Atmosphären („Hollow“) und dramatische Balladen („Rosa“). Aber das Sagen haben die Riffs, etwa bei dem klaustrophobischen Punkrock „Nowhere To Go“.