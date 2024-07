Zwar versteht Ray LaMontagne dieses Album als Townes-­Van-­Zandt-­Hom­ mage, doch Van Morrison ist nie fern, im mit Bläsern verzierten Lovesong „My Lady Fair“ ebenso wie im Walzer „Long Way Home“. Vor allem aber tönt durch die Songs ein unbeirrbarer Optimismus: „Any­thing that your ­heart can ­dream/ You can make it rea­lity“, behauptet er in der Retro-­Soul-Selbst­ermäch­tigungs­hymne „Step Into Your Power“.

Zuversicht und Zufriedenheit tönen hinter der Seventies-Folkrock-Patina von Liedern wie „I ­Wouldn’t ­Change A Thing“ oder „And They Called Her Cali­for­nia“ hervor. Und zu den Fingerpickings in

„The Way Things Are“ kommt er zu der (nicht ganz originellen) Erkenntnis, dass nicht Ruhm und Reichtum ein Leben lebenswert machen.