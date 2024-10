Im Prolog zum 2018, nach zehn Jah­ren Pause, erschienenen Razorlight-Album „Olympus Slee­ping“ ist Adam Green mit folgenden Worten zu hö­ren: „Genie? This is Aladdin. Print me a Razor­light al­bum that ­doesn’t to­tal­ly suck.“ Während die sympa­thische Selbst­ironie der Briten hier noch funktionierte – schließlich war „Got To Let The Good ­Times Back Into Your Life“ ein Opener von mit­reißender Debüt-Nostalgie –, bleibt bei ihrer neuen Platte nur noch, sich an all die Hits von früher zu erinnern: „Golden ­Touch“, „In The Mor­ning“, „America“, „Wire To Wire“ – alle auf „Razor­what? The Best Of Razorlight“ (2022) versammelt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Versemmelt hin­gegen hat die Band um Johnny Bor­rell nun bedauerlicherweise ihr fünftes Album, „Planet No­where“, tatkräftig unterstützt von Produzent ­Youth. Das sensationell uninspirierte „Zom­bie Love“ lässt schon nichts Gu­tes ahnen, „Taylor Swift = US Soft Pro­paganda“ macht es nicht besser, und man wartet zehn (von zehn) Songs lang auf einen nennenswerten Re­frain. „Cool People“ ist am dichtes­ten dran und hat dabei immerhin recht hübschen Sixties-Charme zu bieten.