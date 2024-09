Anders als die drei Jahre ältere Folk-Legende Anne Briggs war Sandy Denny schon als Teenager der Überzeugung, dass sie ihre Musik auf Tonband für die Nachwelt konservieren müsse. Mit dem amerikanischen Folksänger Jackson C. Frank liiert, hatte sie vor ersten professionellen Aufnahmen für das Saga-Label in ihrem Wohnzimmer ständig Songs aufgenommen und so sorgfältig archiviert, dass posthum schon viele auf Samplern diese ehrgeizigen Anfänge dokumentierten.

Neben eigenen Kompositionen und beliebten Traditionals hatte sie auch Klassiker von Bert Jansch, Bob Dylan und Fred Neil aufgenommen. Das jetzt vorgelegte CD-Set komplettiert das frühe Vermächtnis um mehr als zwei Dutzend tontechnisch sorgfältig restaurierte Heim-Demos.