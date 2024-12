Serie der Woche: „Before“

Wenn inzwischen sogar Hugh Grant in makabren Horrorfilmen wie „Heretic“ vom romantischen Helden zum perversen Psychopathen werden darf, spricht nichts dagegen, dass der Komiker Billy Crystal in einem Mystery-Thriller einen von Albträumen geplagten Kinderpsychologen mimt, oder? „Mein Leben hat sich in ein Gemälde von Dalí verwandelt“, sagt er in der Rolle des Eli Adler. Ständig verwischen bei diesem die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit, immer wieder findet er sich in surrealen Szenarien wieder, in denen er, während Brook Benton „So Close“ oder The Platters „Only You“ singen, entweder sich selbst umbringt oder umgebracht wird. Und dann ist da noch dieser seltsame Junge namens Noah (Jacobi Jupe), der sich an Elis Tür die Finger blutig kratzt, mit schwarzer Kreide unheimliche Bilder malt und in einem uralten niederländischen Dialekt um Hilfe fleht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Before“ erweist sich dabei auch als das düster-fantastische Gegenstück zu der ebenfalls von Apple TV+ produzierten Serie „Shrinking“ mit Jason Segel. Auch hier geht es um einen Psychologen, der nach dem Tod seiner Frau versucht, anderen zu helfen, dabei aber vor allem mit seinem eigenen Trauma zu kämpfen hat. (Apple TV+)