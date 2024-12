TV-Tipp: The Rolling Stones – „Welcome To Shepherd’s Bush”

The Rolling Stones – „Welcome to Shepherd’s Bush“ Tracklist

1. „Shattered“

2. „It’s Only Rock ’n‘ Roll“

3. „Respectable“

4. „All Down the Line“

5. „Some Girls“

6. „Melody“

7. „I Got the Blues“

8. „Brand New Car“

9. „Moon is Up“

10. „Saint of Me“

11. „Honky Tonk Women“ (with Sheryl Crow)

12. „You Got the Silver“

13. „Before They Make Me Run“

14. „Route 66“

15. „You Got Me Rocking“

16. „Tumbling Dice“

17. „Brown Sugar“

18. „Jumpin‘ Jack Flash