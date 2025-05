Für Ron Mael, den schreibenden Teil der Sparks, ist die Welt ein Café, in dem er bevorzugt allein in einer Ecke sitzt und beobachtet, was um ihn herum passiert. Seine Notizen werden zu gewitzten, oft halsbrecherischen Songs, die sein Bruder Russell mit großem stimmlichen Einsatz vorträgt. So auch diesmal. „Mad!“ ist ein Album, auf dem wirklich alles geht: New Wave, Synthpop, Art-Rock oder elektronische Oper.

Man hört auch das gewachsene Interesse an Musicals („Annette“!) und dem Filmkomponisten Bernard Herrmann. „I-405 Rules“, eine ironische Hymne auf den kalifornischen Interstate Highway, ist ein echtes Kabinettstück.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 6/25.